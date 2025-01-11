Шахтар запропонував 6 млн євро Пеньяролю за уругвайського захисника

Донецький Шахтар за 6 млн євро хоче придбати 19-річного захисника Пеньяроля Хуана Родрігеса.

Про це повідомив журналіст Раміро Сорія.

За його інформацією, якщо трансфер відбудеться, то Пеньяроль матиме відсоток від наступного продажу футболіста. Вказано, що за талановитим гравцем слідкують й інші клуби.

🇺🇦 Hay una oferta del Shakhtar Donetsk superior a los 6 millones por Juan Rodríguez, Peñarol incluso conservaría un % del pase en caso de concretarse con este club.



Todavía no se cierra, el carbonero y Boston River esperan que varios clubes que sondearon bajen ofertas formales. pic.twitter.com/Zdm1b9Jq0W — Ramiro Soria (@ramisoria18) January 10, 2025

Центрбек минулий сезон відіграв в оренді за Бостон Рівер. Зіграв 24 гри. Портал Transfermarkt оцінює Хуана в 800 тисяч євро.

Футболіст має досвід гри за юнацькі збірні Уругваю, а влітку провів дебютний і поки що єдиний матч за головну національну команду країни.

Нагадаємо, Шахтар хотів посилити захист Іллею Крупським, але футболіст обрав для продовження кар'єри Металіст 1925.