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Шахтар запропонував 6 млн євро Пеньяролю за уругвайського захисника

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 10:54
Шахтар запропонував 6 млн євро Пеньяролю за уругвайського захисника
Хуан Родрігес
x.com/ramisoria18

Донецький Шахтар за 6 млн євро хоче придбати 19-річного захисника Пеньяроля Хуана Родрігеса.

Про це повідомив журналіст Раміро Сорія.

За його інформацією, якщо трансфер відбудеться, то Пеньяроль матиме відсоток від наступного продажу футболіста. Вказано, що за талановитим гравцем слідкують й інші клуби.

Центрбек минулий сезон відіграв в оренді за Бостон Рівер. Зіграв 24 гри. Портал Transfermarkt оцінює Хуана в 800 тисяч євро.

Футболіст має досвід гри за юнацькі збірні Уругваю, а влітку провів дебютний і поки що єдиний матч за головну національну команду країни.

Нагадаємо, Шахтар хотів посилити захист Іллею Крупським, але футболіст обрав для продовження кар'єри Металіст 1925.

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