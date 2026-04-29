Корінтіанс шукає спонсорів для того, щоби зберегти зірку збірної Нідерландів

Корінтіанс розпочав пошуки спонсорів для того, щоби зберегти в команді зіркового форварда збірної Нідерландів Мемфіса Депая.

Про це повідомляє ESPN.

Депай виступає за Корінтіанс з вересня 2024 року. Контракт 32-річного нападника діє до кінця липня поточного року та досі не продовжений. При цьому у Корінтіанс уже є заборгованість у 7 мільйонів євро перед гравцем.

Корінтіанс шукає додаткових спонсорів, які покриють борг перед Депаєм і допоможуть виплачувати йому зарплату за наступним контрактом. Два претенденти на співпрацю з клубом уже є.

У поточному сезоні на рахунку Депая 1 гол і 1 асист у 12 матчах на клубному рівні.

На початку квітня Корінтіанс призначив на посаду головного тренера Фернандо Дініза.