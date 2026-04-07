Екстренер збірної Бразилії очолив Корінтіанс

Фернандо Дініз призначений на посаду головного тренера Корінтіанса.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із 52-річним фахівцем розрахований до кінця грудня 2026 року. Попереднім місцем роботи Дініза був Васко де Гама, який він очолював з травня 2025 до лютого 2026 року.

Також у своїй тренерській кар'єрі Дініз очолював Вотораті, Паулісту, Ботафого-СП, Атлетіко Сорокабу, Аудакс, Гарантігету, Парану, Оесте, Атлетіко Паранаенсе, Флуміненсе, Сан-Паулу, Сантос і Крузейро. З липня 2023 до січня 2024 року тимчасово виконував обов'язки головного тренера збірної Бразилії.

На посаді головного тренера Корінтіанса Дініз замінив Дорівала Жуніора, який був звільнений напередодні. В якості гравця Дініз виступав за цей клуб у 1997 – 1998 роках.