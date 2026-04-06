Клуб Депая звільнив головного тренера

Дорівал Жуніор звільнений з посади головного тренера Корінтіанса, за який виступає зірковий нідерландський форвард Мемфіс Депай.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

У понеділок, 6 квітня, тренування Корінтіанса проведе наставник молодіжної команди U-20 Вільям Батіста, тим часом клубне керівництво займатиметься пошуками нового головного тренера.

Дорівал Жуніор очолював Корінтіанс з квітня 2025 року. Він привів команду до перемог у Кубку Бразилії-2025 і Суперкубку країни 2026 року. Проте команда невдало розпочала нинішній сезон, і після 10 турів посідає лише 16 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.

