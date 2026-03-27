CAS зобов'язав Корінтіанс виплатити Шахтарю 1,2 мільйони євро штрафу через оренду півзахисника

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зобов'язав ФК Корінтіанс виплатити Шахтарю компенсацію в розмірі 1,2 мільйонів євро через оренду бразильського півзахисника Майкона.

Про це інформує Globo Esporte.

Якщо Корінтіанс не виконає вимоги протягом 45 днів (починаючи із 10 березня, коли й був винесений вердикт), то на нього буде накладено заборону на реєстрацію нових футболістів.

Бразильський клуб зобов'язаний заплатити "гірникам" 1 мільйон євро за домовленості про оренду Майкона, 75 тисяч євро штрафу, а також 45 тисяч євро за порушення правил ФІФА. Крім того, Корінтіанс зобов'язали заплатити за прострочення платежів, починаючи з 2023 року.

Як відомо, футболіст не планував повертатися до донецького клубу через війну в Україні, а напередодні перейшов до іншого бразильського клубу – Атлетіко Мінейро.

Нагадаємо, Майкон став гравцем "гірників" улітку 2018 року й провів за команду 98 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 9 асистів.