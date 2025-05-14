Шахтар та Динамо назвали стартові склади на фінал Кубку України

Стали відомі стартові склади Шахтаря та Динамо на фінал Кубку України сезону 2024/25.

Матч розпочнеться о 18:30 на стадіоні "Центральний" у Житомирі.

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон, Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Криськів, Швед, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко

💙 Наш склад на фінал Кубка України 🏆 pic.twitter.com/7VDiC2DGRU — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 14, 2025

У відкритому доступі трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.