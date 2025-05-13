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Шахтар – Динамо: пряма LIVE трансляція фіналу Кубку України

Станіслав Лисак — 13 травня 2025, 08:15
Шахтар – Динамо: пряма LIVE трансляція фіналу Кубку України

Донецький Шахтар та київське Динамо зустрінуться у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в середу, 14 травня, на Центральному стадіоні Житомира. Початок матчу – о 18:30 за київським часом.

Вболівальники зможуть переглянути фінальний матч безплатно на YouTube-каналі УПЛ ТБ, у прямій трансляції на всіх доступних платформах та на телеканалі "MEGOGO Спорт".

У півфінальних поєдинках Динамо впевнено здолало чернівецьку Буковину з рахунком 4:1, а Шахтар лише в додатковий час переграв житомирське Полісся – 1:0.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

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"Гірники" залишаються абсолютними рекордсменами турніру, маючи у своєму активі 14 здобутих Кубків України. Найближчий переслідувач — київське Динамо, яке ставало володарем трофея 13 разів.

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