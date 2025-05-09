Футболіст Динамо оцінив стан газону в Житомирі перед фіналом Кубку України
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ
Захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів, що поле на центральному стадіоні в Житомирі, де відбудеться фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем, в ідеальному стані.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Можу сказати, що поле в ідеальному стані. Готуємося до гри з Шахтарем, розуміючи всю відповідальність, оскільки це фінал розіграшу Кубку України", – сказав Михавко.
Нагадаємо, у матчі 28 туру УПЛ Динамо розписало мирову з Поліссям, а Шахтар у меншості втримав нічию із Зорею.
Вже у середу, 14 травня, команди зустрінуться у фіналі Кубку України. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно.