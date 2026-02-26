Суддя припустився дивної помилки в матчі чемпіонату Бразилії

Незвичний епізод трапився в ніч з 25 на 26 лютого в матчі четвертого туру чемпіонату Бразилії 2026 року між Палмейрас і Флуміненсе.

Справа в тому, що і в першому, і в другому таймі м'яч у гру з центру поля вводили футболісти Палмейрас. Цієї помилки не помітили ні гравці Флуміненсе, ні головний арбітр матчу, 38-річний Феліпе Фернандес де Ліма.

O amadorismo é tão grande da arbitragem brasileira que o Palmeiras deu o pontapé inicial no primeiro e no segundo tempo... pic.twitter.com/Z4ie1RNg66 — Central do Flu🇭🇺 (@FluCentraI) February 26, 2026

Матч завершився перемогою Палмйерас із рахунком 2:1. Господарям цей успіх дозволив очолити турнірну таблицю чемпіонату Бразилії – тепер у них, як і у Сан-Паулу, 10 очок у 4 матчах. Флуміненсе йде на п'ятій позиції з 7 балами в активі.

Наприкінці січня повідомлялося про те, що 19-річний захисник Палмейраса Робсон потрапив до сфери інтересів донецького Шахтаря.