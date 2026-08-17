Український хавбек Шахтаря близький до переходу в Саудівську Аравію – журналіст

Український півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Валід Саїд.

За його інформацією, Аль-Ахлі перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання 25-річного українця. Угода може бути оформлена найближчим часом, фінансові деталі не розголошують.

Бондаренко є вихованцем академії Шахтаря, за першу команду виступає з 2020 року. В 2020-2021 роках грав на правах оренди за Маріуполь. Провів 5 матчів за національну збірну України.

Контракт 25-річного хавбека діє до кінця грудня 2028 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 8 мільйонів євро. Минулого року повідомлялося про інтерес до Бондаренка з боку Трабзонспора.