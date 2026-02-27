У чемпіонаті Бразилії команда двічі розігрувала м'яч з центра поля: скандал з'ясувався лише після матчу
Скріншот
У матчі чемпіонату Бразилії між Палмейрас та Флуміненсе стався курйозний епізод, який помітили лише після фінального свистка.
Як з'ясувалося, господарі поля двічі розпочинали гру з центру, і ні арбітри, ні футболісти, ні коментатори під час трансляції цього не зафіксували.
Помилку виявили уважні вболівальники вже після матчу, коли кадри розлетілися соцмережами.
Зазначимо, сам оєдинок завершився перемогою Палмейраса з рахунком 2:1. Після чотирьох турів команда набрала 10 очок і вийшла на перше місце в турнірній таблиці.
Натомість Флуміненсе має в своєму активі 7 балів і посідає п'яту позицію.
Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст врятував збиту м'ячем чайку, зробивши їй масаж серця.