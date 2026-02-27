Українська правда
У чемпіонаті Бразилії команда двічі розігрувала м'яч з центра поля: скандал з'ясувався лише після матчу

Богдан Войченко — 27 лютого 2026, 14:12
У матчі чемпіонату Бразилії між Палмейрас та Флуміненсе стався курйозний епізод, який помітили лише після фінального свистка.

Як з'ясувалося, господарі поля двічі розпочинали гру з центру, і ні арбітри, ні футболісти, ні коментатори під час трансляції цього не зафіксували.

Помилку виявили уважні вболівальники вже після матчу, коли кадри розлетілися соцмережами.

Зазначимо, сам оєдинок завершився перемогою Палмейраса з рахунком 2:1. Після чотирьох турів команда набрала 10 очок і вийшла на перше місце в турнірній таблиці.

Натомість Флуміненсе має в своєму активі 7 балів і посідає п'яту позицію.

