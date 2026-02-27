У чемпіонаті Бразилії команда двічі розігрувала м'яч з центра поля: скандал з'ясувався лише після матчу

У матчі чемпіонату Бразилії між Палмейрас та Флуміненсе стався курйозний епізод, який помітили лише після фінального свистка.

Як з'ясувалося, господарі поля двічі розпочинали гру з центру, і ні арбітри, ні футболісти, ні коментатори під час трансляції цього не зафіксували.

Помилку виявили уважні вболівальники вже після матчу, коли кадри розлетілися соцмережами.

🤯



Palmeiras inició tanto el primer tiempo como el segundo tiempo del partido vs Fluminense.#Brasileirao2026 pic.twitter.com/cyMonwj07M — Fútbol y Progreso (@futbolyprogreso) February 26, 2026

Зазначимо, сам оєдинок завершився перемогою Палмейраса з рахунком 2:1. Після чотирьох турів команда набрала 10 очок і вийшла на перше місце в турнірній таблиці.

Натомість Флуміненсе має в своєму активі 7 балів і посідає п'яту позицію.

Читайте також : Відео Неймар оформив дубль за Сантос, відсвяткувавши перший гол у стилі скандального Вінісіуса

Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст врятував збиту м'ячем чайку, зробивши їй масаж серця.