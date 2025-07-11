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Шахтар – Бріньє: онлайн-трансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 11 липня 2025, 19:16
Шахтар – Бріньє: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Шахтар Донецьк

У п'ятницю, 11 липня, донецький Шахтар проведе товариський матч на літніх навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Команда Арди Турана зіграє проти словенського Бріньє Гросупле. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Шахтаря, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, напередодні Шахтар здобув розгромну перемогу над фінським Ільвесом (6:0) у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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