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Шахтар перебуває за крок до оренди бразильського вінгера Аль-Кадісії

Олексій Мурзак — 19 серпня 2026, 20:44
Шахтар перебуває за крок до оренди бразильського вінгера Аль-Кадісії
Габріел Карвалью
Mercato – Internacional

Шахтар близький до підписання вінгера Аль-Кадісії Габріела Карвалью.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 19-річний гравець приєднається до "гірників" на правах оренди до кінця сезону. Також донецький клуб матиме опцію викупу футболіста за 18 мільйонів євро.

Минулого сезону Карвалью провів 12 матчів, а яких забив гол та віддав 2 асисти. Також в його активі три зіграні поєдинки за молодіжну збірну Бразилії U-20.

Раніше повідомлялося, що Аль-Кадісія за 60 мільйонів євро підписала нідерландського хавбека Манчестер Сіті Тіджані Рейндерса.

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