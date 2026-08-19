Шахтар перебуває за крок до оренди бразильського вінгера Аль-Кадісії

Шахтар близький до підписання вінгера Аль-Кадісії Габріела Карвалью.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 19-річний гравець приєднається до "гірників" на правах оренди до кінця сезону. Також донецький клуб матиме опцію викупу футболіста за 18 мільйонів євро.

Минулого сезону Карвалью провів 12 матчів, а яких забив гол та віддав 2 асисти. Також в його активі три зіграні поєдинки за молодіжну збірну Бразилії U-20.

Раніше повідомлялося, що Аль-Кадісія за 60 мільйонів євро підписала нідерландського хавбека Манчестер Сіті Тіджані Рейндерса.