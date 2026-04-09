Фомін оцінив перспективи Шахтаря у Лізі конференцій

Колишній нападник харківського Металіста та донецького Шахтаря Руслан Фомін назвав "гірників" фаворитами Ліги конференцій.

Свою думку він висловив в інтерв'ю Sport-express.ua.

Він додав, що команда Арди Турана повинна проходити нідерландський АЗ у чвертьфіналі єврокубкового турніру.

Фомін переконаний, що смерть колишнього наставника донеччан Мірчі Луческу, який відійшов у засвіти 7 квітня 2026 року, стане додатковим стимулом вийти та зіграти за "Містера"

"Я вважаю, що Шахтар взагалі є фаворитом Ліги конференцій. Зрозуміло, команда молода, але все одно, повторюся, український колектив у даному протистоянні буде фаворитом", – заявив Фомін.

Перша зустріч "гірників" із АЗ відбудеться сьогодні, 9 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом). Натомість матч-відповідь запланована на 16 квітня (о 19:45).

Нагадаємо, що у рамках попереднього етапу донецький клуб пройшов польський Лех. Сумарно за двома іграми 4:3 на користь української команди, тоді як АЗ пройшов Спарту Прагу. Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 6:1 на користь нідерландського колективу.

