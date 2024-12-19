Немає емоцій: Шацьких – про провал Динамо у Лізі Європи

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких назвав головні проблеми київського клубу після провального виступу у Лізі Європи.

Цитує Шацьких "Український футбол".

"Зараз половина складу Динамо – це вихованці клубу, переважно досить молоді. А суперники в Динамо у Лізі Європи – не якість прохідні команди, а досить потужні. Подивіться на їх склади, порівняйте зі складом команди Шовковського.

Навіть такі результати в Лізі Європи, де не було поки жодної перемоги чи навіть нічиєї, – це певний показник. Тренерський штаб тепер розуміє можливості команди, керівництво розуміє. І найголовніше, щоб тепер всі зрозуміли – куди Динамо має рухатися, як розвиватися, як покращуватися. Треба провести взимку глибокий аналіз і зробити глобальні висновки.

У Динамо має все ж бути основна обойма. Так, потрібна й ротація, але повинний бути кістяк, а не від гри до гри варіювати.

Я погоджуюсь з тим, що не можна все списувати на важкий графік: переїзди, перельоти, загалом непросту логістику. Однак саме відсутність для гравців нормального режиму для повноцінного відновлення і реабілітації й привели от до таких плачевних результатів на євроарені. Немає енергії, немає емоцій…", – розповів Шацьких.