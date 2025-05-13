Легенда Динамо очолив клуб із Узбекистану

Колишній форвард Динамо Київ Максим Шацьких став новим головним тренером узбекистанського Андіжана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 46-річним узбецьким фахівцем не розголошуються.

Шацьких, який має ліцензію Pro, очолить команду із 14 травня, а його дебютний матч на посаді головного тренера "орлів" відбудеться на виїзному матчі проти Шуртана 17 травня.

Останнім місцем роботи Шацьких був Пахтакор, який він тренував у 2022 – 2024 роках. Двічі приводив клуб до перемог у чемпіонаті Узбекистану. До цього обіймав посаду спортивного директора Пахтакора.

У 2017 – 2021 роках Шацьких працював асистентом Олександра Хацкевича, коли білоруський фахівець очолював київське Динамо та російський Ротор.

Зазначимо, що Шацьких зі 124 голами є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. В УПЛ він виступав за Динамо, Арсенал Київ, Чорноморець і Говерлу.