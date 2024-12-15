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Пішов на підвищення: Шацьких покинув посаду наставника Пахтакора, його замінив екстренер Шахтаря

Микола Дендак — 15 грудня 2024, 12:36
Пішов на підвищення: Шацьких покинув посаду наставника Пахтакора, його замінив екстренер Шахтаря
Максим Шацьких

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких став віцепрезидентом узбекистанського Пахтакора.

Про це він повідомив у коментарі для Sport.ua.

"У Пахтакора абсолютно нормальні шанси на вихід у плейоф Азійської Ліги чемпіонів. Тільки це вже робитиме інший тренер, бо я тепер на іншій посаді у Пахтакорі, працюватиму віцепрезидентом. Але ж шанси є! Ще два матчі залишилося зіграти у Лізі чемпіонів", – сказав Шацьких.

Нагадаємо, легенда Динамо тренував Пахтакор з липня 2022 до грудня 2024 року. З командою він двічі ставав чемпіоном Узбекистану (2022, 2023). Новим наставником став португалець Педро Морейра, який був асистентом Паулу Фонсеки в Шахтарі.

Пахтакор Максим Шацьких

Максим Шацьких

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