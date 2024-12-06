Шаблій: Є велика ймовірність, що незабаром ми побачимо Судакова у топ чемпіонаті

Власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою донецького Шахтаря Георгієм Судаковим активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.

Його слова передає The Standard.

"Георгій – гравець з великим майбутнім. Він, як і більшість футболістів, хоче спробувати свої сили у топ чемпіонатах. Це абсолютно нормально, коли гравець хоче професійно рости. Раніше ним цікавилися гранди Серії А та інші. Зараз ним активно цікавляться команди АПЛ. Я впевнений, що коли ми всі будемо готові рухатися далі, Георгій перейде в топ клуб. Знаєте, з досвіду можу сказати, що в житті все буває вчасно – ми, Шахтар і гравець відкриті до пропозицій. А це означає, що велика ймовірність того, що незабаром ми зможемо побачити Георгія у топовій лізі", – сказав Шаблій.

Також агент позитивно відгукується щодо іншого свого клієнта Михайла Мудрика з Челсі. Він вважає вінгера "синіх" унікальним гравцем з великим талантом і амбіціями.

"Я радий, що Михайло став нашим клієнтом. Він унікальний гравець з великим талантом і амбіціями. Для нього життєво важливо отримувати задоволення від гри; життєво важливо відчувати, що йому довіряють. Я абсолютно переконаний, що він покаже всі свої найкращі футбольні якості. Звичайно, такі гравці, як Міша, завжди будуть привертати увагу інших клубів та їхніх скаутів. Він із тих футболістів, які завдяки своїм ігровим якостям можуть вплинути на результат матчу. Він відчуває гру, вміє брати на себе відповідальність, швидко приймає рішення. Але на цю мить у нього контракт з Челсі, і всі його думки про те, як забезпечити собі місце в стартовій одиниці", – додав Шаблій.

Нагадаємо, Мудрик підписав контракт з агенцією ProStar влітку 2024 року. Серед зіркових українських клієнтів агенції є Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Єгор Ярмолюк, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський та Андрій Ярмоленко.

Напередодні повідомлялося, що Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. Раніше він заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.