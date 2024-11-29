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Один з лідерів Ла Ліги зацікавився Судаковим

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 20:30
Один з лідерів Ла Ліги зацікавився Судаковим
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико.

Про це інформує El Gol Digital.

За даними видання, "матрацники" хочуть підсилити лінію півзахисту, і Судаков міг би стати для них ідеальним варіантом.

Також зазначається, що Шахтар готовий буде відпустити свого лідера за 50 млн євро.

Контракт 22-річного Судакова з "гірниками" розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро.

Раніше сам Судаков заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.

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Георгій Судаков

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