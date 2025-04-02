Бражко претендує на зміну команди під час літнього трансферного вікна
Хавбек Динамо Володимир Бражко збереже інтерес європейських клубів до своєї персони під час літнього трансферного вікна.
Про це гендиректор ProStar Football Agency Вадим Шаблій заявив в інтерв'ю Flashscore.
У січні 23-річний українець міг залишити Київ, зокрема була інформація про пропозицію від Вулвергемптона. Проте "біло-сині" не відпустили свого гравця до Англії, після чого сторони продовжили контракт.
"Бражко – універсальний гравець, який може пристосуватися до різних стилів гри, тому він добре зарекомендував себе в багатьох турнірах. Однак Володимир не просто важливий гравець для Динамо, він також є випускником їхньої академії, і зараз він потрібен команді, яка має амбіції стати чемпіоном Української Прем'єр-ліги в цьому сезоні.
Саме тому контракт між гравцем і Динамо було продовжено до 2029 року. Водночас, я впевнений, що інтерес до Володимира з боку європейських футбольних грандів залишиться високим і під час майбутнього літнього трансферного вікна", – сказав Шаблій.
У нинішньому сезоні Володимир Бражко зіграв у 29 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та 4 результативними передачами.
Раніше Вадим Шаблій розповів про потенційний трансфер Георгія Судакова до одного з топових європейських чемпіонатів цього літа.