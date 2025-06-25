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Металіст 1925 підпише ексгравця Динамо – джерело

Олександр Булава — 25 червня 2025, 19:23
Металіст 1925 підпише ексгравця Динамо – джерело
Артем Шабанов
Олександрія

Центральний захисник Олександрії Артем Шабанов перед стартом нового сезону покине клуб.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

33-річний оборонець перейде до новачка Української Прем'єр-ліги – харківського Металіста 1925.

"Наскільки мені відомо, боротьбу за центрбека виграв найбільш активний гравець на українському ринку — Металіст 1925.

Як вам підсилення харківʼян в останні два вікна і лінія захисту Мартинюк – Шабанов – Салюк(Павлюк) – Крупський", – розповів Бурбас.

Шабанов перейшов в Олександрію влітку минулого року на правах вільного агента. На його рахунку 30 матчів, в яких він відзначився голом та асистом.

До цього він виступав за київський Арсенал, луцьку Волинь, кам'янську Сталь, донецький Олімпік, Динамо Київ, польську Легію та житомирське Полісся.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Вчора, 21 червня, Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

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Артем Шабанов

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