Не загубиться в ПСЖ, – Кучер про перспективи Забарного
Олександр Кучер
ФК Шахтар
Ексзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Олександр Кучер висловився щодо перспектив Іллі Забарного у ПСЖ.
Про це Кучер розповів Українському футболу.
Головний тренер одеського Чорноморця вважає, що Забарний дуже спрогресував у Борнмуті, тому він точно не загубиться у ПСЖ
"Найкраща пара центральних захисників в Україні? Правий центральний 100% – це Ілля Забарний. Він дуже додав у Борнмуті, порівнюючи з його виступами за Динамо. Зараз Забарний виріс, демонструє стабільну та надійну гру в обороні. Дуже подобається його прогрес. Забарний не по роках грає дуже впевнено та розсудливо. Думаю, Ілля не загубиться в ПСЖ, якщо перейде туди", – заявив Кучер.
Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.
Раніше стало відомо, що Ілля Забарний погодив особистий контракт з французьким ПСЖ.
Щодо Кучера, то він вирішив допрацювати свій контракт з Чорноморцем.