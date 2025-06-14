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Не загубиться в ПСЖ, – Кучер про перспективи Забарного

Андрій Мошкун — 14 червня 2025, 13:46
Не загубиться в ПСЖ, – Кучер про перспективи Забарного
Олександр Кучер
ФК Шахтар

Ексзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Олександр Кучер висловився щодо перспектив Іллі Забарного у ПСЖ.

Про це Кучер розповів Українському футболу.

Головний тренер одеського Чорноморця вважає, що Забарний дуже спрогресував у Борнмуті, тому він точно не загубиться у ПСЖ

"Найкраща пара центральних захисників в Україні? Правий центральний 100% – це Ілля Забарний. Він дуже додав у Борнмуті, порівнюючи з його виступами за Динамо. Зараз Забарний виріс, демонструє стабільну та надійну гру в обороні. Дуже подобається його прогрес. Забарний не по роках грає дуже впевнено та розсудливо. Думаю, Ілля не загубиться в ПСЖ, якщо перейде туди", – заявив Кучер.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний погодив особистий контракт з французьким ПСЖ.

Щодо Кучера, то він вирішив допрацювати свій контракт з Чорноморцем.

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