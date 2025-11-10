Вколотив щосили у ворота: гравець Бенфіки відзначився шаленим автоголом після відбитого пенальті Трубіна

Матч 11-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Каза Пією запам'ятається фанатам неймовірним і водночас болісним епізодом.

Команда Анатолія Трубіна втратила перемогу – поєдинок завершився з рахунком 2:2, хоча ще на 65-й хвилині "орли" впевнено вели 2:0.

Головним антигероєм став Томаш Араужу, який після фантастичного сейву Трубіна примудрився забити автогол, що змусив стадіон завмерти.

Український воротар відбив пенальті, але м'яч відскочив просто на ногу партнерові, і той, намагаючись вибити подалі, вколотив його щосили у власні ворота.

Після цього моменту "Бенфіка" втратила концентрацію, а суперник скористався шансом і зрівняв рахунок.

Зазначимо, не дивлячись на втрату очок, український хавбек Бенфіки Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем матчу. На його рахунку забитий м'яч на 17-й хвилині.