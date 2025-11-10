Українського легіонера Бенфіки визнали гравцем матчу проти Каса Піа

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем матчу 11 туру чемпіонату Португалії проти Каса Піа.

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

У неділю, 9 листопада, Бенфіка у матчі 11 туру чемпіонату Португалії зіграла внічию 2:2 з Каса Піа, втративши перевагу в 2 голи. Саме Судаков відкрив рахунок у матчі на 17 хвилині.

Сумарно 23-річний українець провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений на Леандро Баррейро. Сумарно у поточному сезоні на рахунку Судакова 3 голи та 2 асисти в 13 матчах за Бенфіку в усіх турнірах.

Участь у матчі проти Каса Піа взяв ще один гравець збірної України – воротар Анатолій Трубін, якому вдалося відбити пенальті на 65 хвилині.