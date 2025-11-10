Моурінью: Бенфіка заслуговує більшої поваги

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью заявив, що лісабонський клуб заслуговує на те, щоби отримувати більше поваги на всіх рівнях.

Слова 62-річного фахівця наводить Jornal de Noticias.

"Бенфіка заслуговує більшої поваги з усіх боків. Коли я кажу "усіх", я маю на увазі і своїх гравців – не себе, бо я безмежно поважаю клуб, але, можливо, не всі гравці поки що розуміють, що означає Бенфіка. І ще більше поваги з боку багатьох людей, які, на мою думку, зараз не поважають Бенфіку. На всіх рівнях, будь то ЗМІ, суддівський корпус і, ймовірно, на інституційному рівні, діють кричущі подвійні стандарти. Деяким людям слід зрозуміти, що у Бенфіки найвищі вимоги до нас – можливо, у нас не найкращі у світі гравці та тренер, але стандарти та відповідальність повинні бути такими ж високими.

За останні кілька тижнів я побачив кілька ситуацій, які глибоко мене зачепили і змусили замислитися про те, про що мені не хотілося б думати, деякі речі доводяться до крайності. Вчора, наприклад, я отримав невелику витримку з коментаря – я не знаю, як це назвати – від нового покоління хейтерів. Людина глибоко образила близько 60 000 вболівальників Бенфіки. Це погано пахне, якщо подібне допускається на професійному рівні, це вже занадто", – заявив Моурінью.