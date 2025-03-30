Думають, що грають за Баварію, – Фабрегас розкритикував гравців Комо за гру проти Емполі Коваленка

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас не приховував розчарування грою своїх підопічних у матчі проти Емполі Віктора Коваленка (1:1).

Слова 37-річного іспанця наводить GOAL.

Новачок Серії А повів у рахунку поєдинку 30-го туру на 61-й хвилині. Але за 15 хвилин до кінця основного часу команда українського хавбека відновила паритет, який протримався до фінального свистка.

Після матчу Фабрегас висловив своє невдоволення грою команди, яка, на його думку, мала обігрувати суперника із зони вильоту.

"Я незадоволений. Кажу, що мені не сподобалася моя команда. Можливо, це моя вина, але я думаю, що єдиний позитивний момент сьогодні – це очко. Я кажу гравцям, що ми повинні повернутися на землю, деякі з них думали, що вони в Баварії. Це не дуже добре. Тепер нам потрібно продовжувати працювати, це футбол. Емполі міг виграти. Ми підготувалися до матчу, але мені не сподобалися деякі речі в ставленні моїх гравців до гри. Ми не пресингували високо і сильно, багато м'ячів відбирали. Команду змусили так грати. Емполі теж був хороший. Ми повинні бути готові, ми повинні бути більш обережними в таких іграх. Ми повинні по-іншому підійти до матчу і підвищити рівень", – сказав Фабрегас.

Після 30 зіграних турів Комо посідає тринадцяте місце таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 30 очок. Команда Фабрегаса на 7 очок випереджає Емполі Коваленка, який іде в зоні вильоту на вісімнадцятому місці.

Нагадаємо, що вчора, 29 березня, черговим голом за Рому відзначився Артем Довбик, який приніс своїй команді перемогу над Лечче.

Проте український нападник не зміг дограти цю зустріч через м'язове пошкодження.