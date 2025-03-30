Довбик не дограв матч із Лечче через м'язові проблеми

Форвард Роми Артем Довбик не зміг провести на полі матчу проти Лечче (1:0) всі 90 хвилин через проблеми з ногою.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

27-річний форвард відзначився переможним голом у поєдинку 30 туру Серії А на 80-й хвилині. Проте вже зовсім скоро його замінив Стефан Ель-Шаараві.

Справа у тому, що Довбик не зміг продовжити зустріч. Нападник сів на газон, тримаючись за правий литковий м'яз. Він залишив поле, не шкутильгаючи, але встиг розповісти головному тренеру Клаудіо Раньєрі про дискомфорт.

Згідно з джерелом, подальші медичні тести покажуть, чи є це м'язове пошкодження серйозним.

У нинішньому сезоні Артем Довбик взяв участь у 39 матчах Роми в усіх турнірах, у яких відзначився 16 голами та 4 результативними передачами.

Після протистояння з Лечче Довбик прокоментував свій переможний удар та підтримку, яку він отримує від одноклубників.