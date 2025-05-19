Матчі Наполі та Інтера у 38 турі Серії А перенесли на п’ятницю

Поєдинки 38 туру Серії А Наполі – Кальярі та Комо – Інтер відбудуться в п’ятницю, 23 травня, початок – о 21:45 за київським часом

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Решта матчів заключного туру Серії відбудуться в неділю, 25 травня. Перенос матчів за участю претендентів на чемпіонство на п’ятницю пов’язаний з тим, що у разі рівної кількості очок команди проведуть золотий матч.

Водночас, Серія А хоче дати Інтеру достатньо часу на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 31 травня в Мюнхені. Потенційний золотий матч відбудеться в понеділок, 26 травня.

Нагадаємо, за тур до фінішу чемпіонату Наполі випереджає Інтер на 1 бал. Вчора, 18 травня, обидві команди втратили очки: Наполі зіграв унічию з Пармою, Інтер – із Лаціо.