Рома Довбика за крок від Ліги чемпіонів, Інтер та Наполі борються за Скудетто: турнірна таблиця Серії А

У межах італійської Серії А завершилися матчі 37 туру. Рома без Артема Довбика здобула перемогу над Міланом, а лідери чемпіонату, Наполі та Інтер зіграли внічию.

Перед останнім, 38 туром, Серія А залишилася останнім чемпіонатом з топ-5 ліг, де продовжується боротьба за титул. Наполі та Інтер мають 79 та 78 залікових балів перед заключним матчем сезону.

У разі рівності очок команди проведуть Золотий матч, адже в особистих зустрічах у них рівність – двічі по 1:1 у нинішній кампанії.

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Окрім того, в чемпіонаті Італії зберігається боротьба за єврокубки. За зону Ліги чемпіонів бореться Ювентус, Рома та Лаціо, яких розділяє по одному очку – 67, 66 та 65 відповідно.

Проте в разі поразки "орли" можуть втратити своє місце в Лізі конференцій. Фіорентина та Болонья мають по 62 пункти та можуть обійти римський клуб.

Після сьогоднішньої поразки шанси на євротурніри втратив Мілан, який наразі розташувався на 9 позиції турнірної таблиці.

Відразу 5 команд поборються за збереження прописки в чемпіонаті. Наразі фаворитами на виліт є Венеція та Емполі, які знаходяться на 19 та 18 місцях, проте на відстані кількох очок знаходяться ще Лечче, Парма та Верона.

Усі матчі 38 туру італійської Серії А відбудуться в неділю, 25 травня.

Серія А. Турнірна таблиця