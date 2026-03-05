Головного конкурента Довбика в Ромі визнали найкращим гравцем місяця у Серії А

Форвард Роми Доніелл Мален був визнаний найкращим гравцем лютого у Серії А.

Про це повідомила пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У голосуванні одноклубник Артем Довбика обійшов нападника Сассуоло Доменіко Берарді, голкіпера Аталанти Марка Карнесеккі, захисника Інтера Федеріко Дімарко (Інтер), форварда Фіорентини Мойзе Кіна та хавбека Ювентуса Вестона Маккенні.

Минулого місяця нідерландський нападник відзначився 4 голами в 4 матчах чемпіонату Італії.

Мален виступає за Рому на правах оренди, однак у контракті є опція викупу за 25 мільйонів євро, яка стане обов'язковою, якщо команда кваліфікується до Ліги чемпіонів або Ліги Європи. Наразі "римляни" посідають четверте місце в Серії А.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Роми Франческо Тотті може повернутись до римського клубу на керівну посаду.