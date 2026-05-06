Рома працює над продовженням контрактів з гравцями, контракти яких закінчуються цього літа

Рома працює над продовженням контрактів з двома гравцями, чинні угоди яких з клубом спливають влітку цього року.

Про це повідомляє Sky Sport Italy.

За інформацією видання, йдеться про захисника Зекі Челіка та вінгера Стефана Ель-Шаараві.

Зазначається, що над продовженням співпраці з гравцями особисто працює наставник Роми Джан П'єро Гасперіні, який хоче зберегти обох у складі команди.

Також Гасперіні хоче зберегти Пауло Дибалу Лоренцо Пеллегріні, за умови, що в їхніх угодах будуть відповідні умови. Їхні контракти також закінчуються наприкінці сезону.

Челік у нинішньому сезоні провів 42 матчі за клуб, забивши 1 гол і віддавши 4 асисти.

Ель-Шаараві зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах (гол + 3 результативні передачі).

Раніше повідомлялося, що нідерландський нападник Астон Вілли Доніелл Мален стане повноцінним гравцем Роми.