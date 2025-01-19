Фіорентина в більшості не змогла переграти Торіно, Кальярі розгромив Венеції в матчі 21 туру Серії А

У неділю, 19 січня, відбулась низка матчів 21 туру чемпіонату Італії.

Фіорентина на своєму полі не змогла переграти Торіно, який з середини першого тайму грав вдесятьох.

Кальярі розгромив одного з претендентів на виліт Лечче, а Парма та Венеція не виявили переможця.

Чемпіонат Італії – Серія А

21 тур, 19 січня

Фіорентина – Торіно 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Кін, 38, 1:1 – Гінейтіс, 70

Видалення: Дембеле, 33 (друге попередження)

Кальярі – Лечче 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – П'єротті, 42, 1:1 – Гаетано, 60, 2:1 – Луперто, 65, 3:1 – Дзортеа, 80, 4:1 – Оберт, 83

Видалення: Ребич, 73

Парма – Венеція 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Пох'янпало, 20, 1:1 – Ернані, 56 (пен.)

В інших матчах ігрового дня Лаціо в гостях зіграє проти Верони, а Інтер прийматиме Емполі. Матч "орлів" заплановано на 19:00, а заключний поєдинок відбудеться о 21:45 за київським часом.