Венеція орендувала ексгравця Шахтаря

Хорватський півзахисник Бартол Франьїч перейшов у Венецію.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Мова йде про оренду на один рік. В угоді прописана обов’язкова опція викупу, яка буде автоматично активована за досягнення певних умов. Права на 25-річного хорватського хавбека належать німецькому Вольфсбургу.

Нагадаємо, першу половину минулого сезону Франьїч провів у оренді в донецькому Шахтарі. За український клуб гравець провів 8 матчів і забив 1 гол. У січні поточного року орендна угода була достроково розірвана, і Франьїч повернувся в рідне Динамо Загреб на правах піврічної оренди.

Вольфсбургу Франьїч належить з літа 2022 року. Окрім Шахтаря та Динамо Загреб, також відправлявся у оренду в Дармштадт.

Венеція за підсумками минулого сезону вилетіла з Серії А.