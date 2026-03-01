Мілан вирвав перемогу в Кремонезе у 27 турі Серії А

У неділю, 1 березня, продовжився 27 тур італійської Серії А з футболу.

У стартовій матчі ігрового дня Мілан на виїзді зустрічався з Кремонезе, який бореться за виживання в елітному дивізіоні. Упродовж 89 хвилин господарі мужньо протистояли фаворити, тримаючи ворота "на замку". Все вирішилося після 90-ї хвилини. Спочатку Павлович відкрив рахунок, а згодом Леау зняв усі питання про переможця.

В інших матчах неділі Сассуоло зіграє з Аталантою, Торіно з Лаціо, в центральному поєдинку туру Рома прийматиме Ювентус.

Чемпіонат Італії – Серія А

27 тур, 1 березня

Кремонезе – Мілан 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 90 Павлович, 0:2 – 90+2 Леау

Сассуоло – Аталанта

Торіно – Лаціо

Рома – Ювентус

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Напередодні Дженоа Малиновського зазнала поразки від Інтера, Наполі переміг Верону у межах 27 туру Серії А.