Комо розібралось з Лечче у 17 турі Серії А

У суботу, 28 лютого, продовжився 27 тур італійської Серії А з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня Комо вдома розібрався з Лечче. Перемога дозволила підопічним Сеска Фабрегаса скоротити відставання від Роми, яка йде четвертою, до двох балів.

Чемпіонат Італії – Серія А

27 тур, 28 лютого

Комо – Лечче 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 – 13 Кулібалі, 1:1 – 18 Дувікас, 2:1 – 35 Родрігес, 3:1 – 44 Кемпф

19:00 Верона – Наполі

21:45 Інтер – Дженоа

Нагадаємо, напередодні тур стартував у Пармі, де місцевий колектив розписав нічию з Кальярі.