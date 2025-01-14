Мілан дотиснув Комо у 19 турі Серії А
У вівторок, 14 січня, відбулись матчі 19 туру італійської Серії А.
У стартовій зустрічі ігрового дня Мілан на виїзді обіграв Комо. Перемогу "россонері" принесли Тео Ернандеса та Рафаеля Леау наприкінці гри.
Чемпіонат Італії – Серія А
19 тур, 14 січня
Комо – Мілан 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Діао, 1:1 – 71 Ернандес, 1:2 – 76 Леау
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45 Аталанта – Ювентус
Напередодні Рома з голом Артема Довбика вирвала нічию у Болоньї, а Наполі завдяки перемозі над Вероною закріпив лідерство у Серії А.