Сассуоло та Удінезе перемогли в 2 турі Серії А, фіаско Фіорентини

У суботу, 29 серпня, продовжився другий тур італійської Серії А сезону-2026/27. Удінезе в результативному матчі на виїзді обіграв Монцу.

Сассуоло вдома обіграв Торіно, переможний гол через 6 хвилин після виходу на заміну забив лідер "нероверді" Доменіко Берарді, який пропускав перший тур чемпіонату через травму.

А ось колишній тренер Сассуоло Фабіо Гроссо жахливо розпочав сезон на чолі Фіорентини. Після виїзної поразки 0:4 від Роми в першому турі "фіалки" вдома розгромно програли новачку чемпіонату, Фрозіноне.

Чемпіонат Італії – Серія А

2 тур, 29 серпня

Монца – Удінезе – 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 – 32 Пьотровскі, 1:1 – 37 Кольпані, 1:2 – 45 Камара, 1:3 – 45+3 Еккеленкамп

Сассуоло – Торіно – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 32 Вольпато, 1:1 – 45+2 Комуццо, 2:1 – 78 Берарді

Фіорентина – Фрозіноне – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Раймондо, 0:2 – 38 Бракалья, 0:3 – 68 Раймондо

У суботу, 29 серпня, відбудеться ще один матч другого туру Серії А: Ювентус прийме Парму. Цей поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні другий тур стартував з перемоги Мілана над Венецією.