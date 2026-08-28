Мілан здобув звитягу над Венецією у 2 турі Серії А

Мілан здобув перемогу над Венецією у стартовому матчі другого туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася із рахунком 2:0.

Команди не могли відзначитися забитими м'ячами протягом 68 хвилин гри. Долю матчу зумів вирішити Гонсалу Рамос, скориставшись передачею Солемакерса та забивши гол.

А під завісу гри Хальхаль ще й зрізав м'яч у власні ворота.

Чемпіонат Італії – Серія А

2-й тур, 28 серпня

Мілан – Венеція 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Рамос, 2:0 – 89 Хальхаль (автогол).

Нагадаємо, що раніше Рома з хеттриком Малена розтрощила Фіорентину, а Болонья з Довбиком поступилась Лаціо.