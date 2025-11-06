Українська правда
Замбо Ангісса визнали найкращим гравцем жовтня в Серії А

Олег Дідух — 6 листопада 2025, 18:38
Замбо Ангісса визнали найкращим гравцем жовтня в Серії А
Франк Андре Замбо Ангісса
Найкращим гравцем жовтня в італійській Серії А було визнано камерунського півзахисника Наполі Франка Андре Замбо Ангісса.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У боротьбі за цю нагороду 29-річний хавбек випередив Федеріко Бонаццолі (Кремонезе), Хакана Чалханоглу (Інтер), Ніколо Камб'ягі (Болонья), Елія Капріле (Кальярі) та Рафаела Леау (Мілан).

У жовтні Замбо Ангісса взяв участь у 4 матчах Наполі в Серії А та забив у них 3 голи. Команда Антоніо Конте здобула у цих 4 поєдинках 3 перемоги та наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату з 22 очками в 10 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що Замбо Ангісса може відмовитися від участі в Кубку Африканських націй 2026 року.

