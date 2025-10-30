Ключовий гравець Наполі може відмовитися від участі в Кубку Африки

Основний півзахисник Наполі Франк-Андре Замбо-Ангісса може відмовитися від участі в Кубку африканських націй-2025.

Про це повідомляє Goal.com.

Кубок африканських націй-2025 відбудеться з 21 грудня до 18 січня – у напружений період не лише в чемпіонаті Італії, а й у Лізі чемпіонів. Замбо-Ангісса, який є одним із ключових гравців Наполі, може пропустити турнір, щоби допомогти команді Антоніо Конте.

Втрата 29-річного камерунця на місяць у розпал може стати серйозною проблемою для Наполі, який нещодавно на 3-4 місяці через травму втратив ще одного ключового хавбека, Кевіна Де Брейне.

На даний момент Наполі ділить із Ромою лідерство у Серії А, проте посідає лише 23 місце в Лізі чемпіонів із 3 очками в трьох матчах.