Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу в матчі лідерів чемпіонату Саудівської Аравії

Аль-Наср здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Дублем відзначився зірковий форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Для португальця ці м'ячі стали 20 та 21 в нинішньому сезоні, загалом він уже 15 сезонів поспіль забиває понад 20 голів за кампанію.

Зауважимо, що Аль-Наср, який знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці, завдяки цій перемозі скоротив відставання від другого Аль-Хіляля до трьох очок.

Наразі чемпіонат Саудівської Аравії очолює Аль-Іттіхад, за який виступають Карім Бензема, Нголо Канте та інші.