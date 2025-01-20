Комо розібрався з Удінезе в заключному матчі 21 туру Серії А

У понеділок, 20 січня, матчем між Комо та Удінезе завершився 21-й тур Італійської Серії А з футболу.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Сеска Фабрегаса з рахунком 4:1. Варто зазначити, що обидві команди майже весь другий тайм грали в меншості через вилучення.

Комо після перемоги набрав 22 бали та піднявся на 13 сходинку турнірної таблиці. Удінезе з 26 очками залишився на 10-му місці.

Чемпіонат Італії – Серія А

21 тур, 20 січня

Комо – Удінезе 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Діао, 2:0 – 44 Стрефецца, 2:1 – 50 Паєро, 78 – Бійол (аг), 4:1 – 90+2 Пас (пен)

Вилучення: 57 – Голданіга (друга жовта), 63 – Соле (друга жовта)

Нагадаємо, у неділю, 19 січня, відбулися чотири поєдинки 21 туру чемпіонату Італії.