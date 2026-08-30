Наполі поступився Комо у 2 турі Серії А

У неділю, 29 серпня, продовжився другий тур італійської Серії А сезону-2026/27.

Наполі у домашньому поєдинку зазнав поразки від Комо. Батуріна відкрив рахунок, проте згодом паритет відновив Гейлунн. Утім, Дувікас на 34-й хвилині забив гол та вирішив долю поєдинку.

Чемпіонат Італії – Серія А

2- й тур, 30 серпня

Наполі – Комо 1:2

Голи: 0:1 – 17 Батуріна, 1:1 – 30 Гейлуін, 1:2 – 34 Дувікас.

Також о 21:45 за київським часом зіграють свої поєдинки Кальярі – Інтер і Лаціо – Дженоа.

Нагадаємо, що раніше у другому турі здобули свої звитяги Ювентус, Сассуоло та Удінезе.