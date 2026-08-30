Наполі поступився Комо у 2 турі Серії А
У неділю, 29 серпня, продовжився другий тур італійської Серії А сезону-2026/27.
Наполі у домашньому поєдинку зазнав поразки від Комо. Батуріна відкрив рахунок, проте згодом паритет відновив Гейлунн. Утім, Дувікас на 34-й хвилині забив гол та вирішив долю поєдинку.
Чемпіонат Італії – Серія А
2-й тур, 30 серпня
Наполі – Комо 1:2
Голи: 0:1 – 17 Батуріна, 1:1 – 30 Гейлуін, 1:2 – 34 Дувікас.
Також о 21:45 за київським часом зіграють свої поєдинки Кальярі – Інтер і Лаціо – Дженоа.
Нагадаємо, що раніше у другому турі здобули свої звитяги Ювентус, Сассуоло та Удінезе.