Болонья у матчі з двома вилученнями програла Пармі в 24 турі Серії А
У неділю, 8 лютого, низкою матчів продовжився 24-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Так, відкривав ігровий день поєдинок, в якому Болонья вдома поступилася Пармі. Господарі поля залишилися у меншості ще в середині 1-го тайму, але рахунок на табло не змінювався майже до фінального свистка.
За 11 хвилин до завершення основного часу команди зрівнялися по складах, адже другу жовту картку отримав Троіло, а на 5-й компенсованій арбітром хвилині перемогу Пармі приніс Ордоніс.
У ще одному протистоянні дня Лечче вдома переміг Удінезе. У першому таймі команди обмінялися голами, а на 90-й хвилині переможний м'яч у складі господарів забив Банда.
Пізніше відбудуться ще дві зустрічі: Сассуоло прийматиме Інтер, а Лаціо на виїзді зіграє проти Ювентуса.
Чемпіонат Італії – Серія А
24 тур, 8 лютого
Болонья – Парма 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+5 Ордоніс
Вилучення: 18 – Побега (Болонья), 79 – Троіло (Парма)
Лечче – Удінезе 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Гендельман, 1:1 – 26 Соле (пен), 2:1 – 90 Банда
- 19:00 Сассуоло – Інтер
- 21:45 Ювентус – Лаціо
Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Дженоа з голом Малиновського наприкінці матчу програла Наполі.