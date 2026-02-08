Болонья у матчі з двома вилученнями програла Пармі в 24 турі Серії А

У неділю, 8 лютого, низкою матчів продовжився 24-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, в якому Болонья вдома поступилася Пармі. Господарі поля залишилися у меншості ще в середині 1-го тайму, але рахунок на табло не змінювався майже до фінального свистка.

За 11 хвилин до завершення основного часу команди зрівнялися по складах, адже другу жовту картку отримав Троіло, а на 5-й компенсованій арбітром хвилині перемогу Пармі приніс Ордоніс.

У ще одному протистоянні дня Лечче вдома переміг Удінезе. У першому таймі команди обмінялися голами, а на 90-й хвилині переможний м'яч у складі господарів забив Банда.

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі: Сассуоло прийматиме Інтер, а Лаціо на виїзді зіграє проти Ювентуса.

Чемпіонат Італії – Серія А

24 тур, 8 лютого

Болонья – Парма 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+5 Ордоніс

Вилучення: 18 – Побега (Болонья), 79 – Троіло (Парма)

Лечче – Удінезе 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Гендельман, 1:1 – 26 Соле (пен), 2:1 – 90 Банда

19:00 Сассуоло – Інтер

21:45 Ювентус – Лаціо

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Дженоа з голом Малиновського наприкінці матчу програла Наполі.