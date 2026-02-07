Дженоа з голом Малиновського наприкінці матчу програла Наполі у 24 турі Серії А

У суботу, 7 лютого, відбудуться 2 матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Наполі вирвав перемогу над Дженоа (3:2) завдяки вирішальному пенальті Гейлунна в компенсований час, граючи в меншості після вилучення Жуана Жезуса.

Рахунок у зустрічі відкрив українець Руслан Малиновський, який вже на 3-й хвилині впевнено реалізував пенальті.

Далі о 21:45 футбольний день в Італії закінчить поєдинок між Фіорентиною та Торино.

Чемпіонат Італії – Серія А

24 тур, 7 лютого

Дженоа – Наполі 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Маліновський (пен), 1:1 – 20 Гейлунн, 1:2 – 22 Мактоміней, 2:2 – 57 Коломбо, 2:3 – 90+5 Гейлунн (пен)

Вилучення: 76 – Жуан Жезус (Наполі)

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Дженоа обговорить з Русланом продовження контракту. Чинна угода українця закінчується влітку 2027 року.