Аталанта програла Кальярі у 34 турі Серії А та втратила шанси на потрапляння до ЛЄ

У понеділок, 27 квітня, відбулися заключні матчі 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Кальярі вдома переміг Аталанту, яка у підсумку втратила всі шанси потрапити до Ліги Європи наступного сезону.

"Богиня" виграла лише два з восьми останніх матчів ліги, і тепер, після вильоту з Кубку Італії, може претендувати лише на Лігу конференцій.

У заключному матчі туру Лаціо розписав гольову нічию з Удінезе.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 27 квітня

Кальярі – Аталанта 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 1 Менді, 2:0 – 8 Менді, 2:1 – 40 Скамакка, 2:2 – 45 Скамакка, 3:2 – 47 Бореллі

Лаціо – Удінезе 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Ехізібуе, 1:1 – 50 Пеллегріні, 2:1 – 80 Педро, 2:2 – 86 Атта, 2:3 – 90+3 Атте, 3:3 – 90+5 Мальдіні

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, Дженоа з Малиновським програла Комо, а Мілан зіграв унічию з Ювентусом.