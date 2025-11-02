Рома з Довбиком поступилась Мілану, Інтер здолав Верону в Серії А

Сьогодні, 2 листопада, відбулися 5 матчів 10 туру італійської Серії А.

Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу у Верони, Фіорентина зазнала чергової поразки, а Болонья в більшості здолала Парму. Окрім того Торіно та Піза не визначили сильнішого.

У головному поєдинку ігрового дня Мілан приймав Рому. Підопічні Массиміліано Аллегрі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Страхіні Павловича.

Римляни відзначилися незабитим пенальті Пауло Дибалою на 82 хвилині зустрічі. Український форвард "вовків" Артем Довбик з'явився на полі наприкінці зустрічі, результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 2 листопада

Верона – Інтер 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 16 Зелінський, 1:1 – 40 Джоване, 1:2 – 90+2 автогол Фресе

Торіно – Піза 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 13 Морео, 0:2 – 29 Морео (пен), 1:2 – 42 Сімеоне, 2:2 – 45+3 Адамс

Фіорентина – Лечче 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 23 Беріша

Парма – Болонья 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 1 Бернабе, 1:1 – 17 Кастро, 1:2 – 68 Кастро, 1:3 – 90+2 Міранда

Мілан – Рома 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Павлович

Напередодні Аталанта програла Удінезе, а Наполі зіграв унічию з Комо.