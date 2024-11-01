Відомий аргентинський клуб зацікавився Рамосом

Колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос може підписати контракт із Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 38-річний іспанець веде переговори щодо приєднання до аргентинського клубу. Він спілкується з Фернандо Гаго, який зараз очолює клуб. З аргентинцем Рамос певний час виступав у складі "бланкос".

Серхіо з липня перебуває у статусі вільного агента. За кар'єру бек також грав за Севілью та ПСЖ. Крім того, на рахунку Рамоса 23 голи у 180 матчах за збірну Іспанії. У лютому минулого року він завершив кар'єру у національній команді.

Нагадаємо, була інформація, що в його послугах зацікавлений Ювентус, а також відомий єгипетський клуб.