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Відомий аргентинський клуб зацікавився Рамосом

Руслан Травкін — 1 листопада, 10:07
Відомий аргентинський клуб зацікавився Рамосом
Серхіо Рамос
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Колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос може підписати контракт із Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 38-річний іспанець веде переговори щодо приєднання до аргентинського клубу. Він спілкується з Фернандо Гаго, який зараз очолює клуб. З аргентинцем Рамос певний час виступав у складі "бланкос".

Серхіо з липня перебуває у статусі вільного агента. За кар'єру бек також грав за Севілью та ПСЖ. Крім того, на рахунку Рамоса 23 голи у 180 матчах за збірну Іспанії. У лютому минулого року він завершив кар'єру у національній команді.

Нагадаємо, була інформація, що в його послугах зацікавлений Ювентус, а також відомий єгипетський клуб.

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