Рамос може продовжити кар’єру в Африці

Колишній захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос потрапив у сферу інтересів єгипетського Замалека.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Джерело наводить заяву віцепрезидента клубу Алі Хішама Насра, який публічно заявив про інтерес до 38-річного іспанця.

"Замалек – чудовий клуб і заслуговує на таких гравців. Ми розглядаємо підписання угоди з Рамосом не лише як щось хороше у спортивному плані, але й з точки зору маркетингу. Гравець знаходиться в статусі вільного агента, і було б великою перевагою підписати його. Будь-який клуб у світі хоче Рамоса", – сказав Наср.

Нагадаємо, попередній сезон Рамос провів у рідній Севільї. Влітку 4-разовий переможець Ліги чемпіонів залишив андалусійський клуб після завершення контракту й досі перебуває у статусі вільного агента. У Серхіо були пропозиції з Саудівської Аравії та МЛС, також він відмовив бразильському клубу.