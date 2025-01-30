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Рамос може перейти у мексиканський клуб

Олександр Булава — 30 січня 2025, 21:32
Рамос може перейти у мексиканський клуб
Серхіо Рамос
Getty Images

Колишній центральний захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос зацікавив мексиканський Монтеррей.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб прагне підсилити лінію захисту після втрати Карлоса Сальседо на початку цього місяця. Наразі керівництво Монтерея вмовляє іспанського оборонця обрати саме їхню команду. Зазначається, що угода близька до закриття.

"Серхіо є у нашому списку та є реальним варіантом поряд з іншими кандидатами. Так, переговори ведуться, як і з іншими кандидатами. Ми маємо кілька варіантів для підсилення", – розповів президент клубу Антоніо Норьєга.

Минулий сезон оборонець провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

Напередодні повідомлялося, що мадридський Реал змінив думку щодо трансферу Рамоса та може підписати його взимку.

Монтеррей Серхіо Рамос

Монтеррей

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